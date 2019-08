SkyUp, nuovo collegamento Torino-Kiev

(Teleborsa) - L'Aeroporto di Torino aggiunge alle sue destinazioni servite con volo diretto un nuovo collegamento con la capitale dell'Ucraina Kiev. Il collegamento sarà servito dal vettore low-cost SkyUp Airlines. Il nuovo volo sarà operativo dal 12 dicembre, per due volte alla settimana, con aeromobile Boeing 737-700.



Torino Airport accoglie così una nuova compagnia aerea e amplia l'offerta di destinazioni low-cost, offrendo la possibilità di un nuovo volo diretto a tutti coloro che per motivi di turismo o di lavoro desiderano recarsi da Torino a Kiev.



Il nuovo collegamento va anche incontro alle esigenze di viaggio della popolazione ucraina, che sceglie sempre di più le località sciistiche europee per le proprie vacanze invernali. © RIPRODUZIONE RISERVATA