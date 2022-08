SkyExpress potenzia I collegamenti con l'Italia

Venerdì 5 Agosto 2022, 16:30







(Teleborsa) - Sky Express potenzia i collegamenti con l'Italia a partire dalla prossima stagione invernale. Dal 3 novembre nuova rotta da Atene verso Milano Malpensa, operata da giovedì a lunedì, mentre i voli per Roma Fiumicino avranno frequenza giornaliera.



Nel network europeo di Sky Express figurano anche le nuove rotte per Monaco di Baviera (cinque frequenze a settimana,) e per Sofia, entrambi operativi dal 2 novembre.