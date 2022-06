Sky Italia aderisce al programma lavoro carcerario del Ministero di Giustizia

(Teleborsa) - Sky aderisce al programma "Lavoro Carcerario" promosso dal Ministero della Giustizia, in collaborazione con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, che vuole contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti e ad un aumento delle opportunità professionali future nei settori Tlc e Ict.

La partecipazione di Sky a questo progetto interministeriale prevede di coinvolgere i detenuti ndell'area di Miano nell'attività di ricondizionamento e re-packaging degli apparati terminali di rete, come modem e router, restituiti dai clienti Sky Wifi in caso di cessazione o di upgrade tecnologico. Il coinvolgimento dei detenuti prevede un periodo di formazione, che permetterà loro di acquisire nuove skills, necessarie allo svolgimento dell'attività ma anche spendibili nel mondo del lavoro per possibili impieghi futuri.

"Abbiamo aderito con grande entusiasmo a questo importante progetto interministeriale che sentiamo particolarmente vicino ai nostri valori aziendali", sottolinea Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, aggiungendo "questa iniziativa ci permette di sviluppare il nostro impegno sociale in un nuovo ambito e di contribuire concretamente a rendere le nostre comunità più inclusive, fornendo ai detenuti una formazione che possa contribuire al loro reinserimento nella società".