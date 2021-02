(Teleborsa) - Il Gruppo SITI-B&T, quotato sul mercato AIM Italia, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 70% di Mec Abrasives, azienda con sede a Verona, attraverso la propria controllata Diatex.



Mec Abrasives, attiva nella produzione di abrasivi per la lappatura di prodotti ceramici, nel 2019 ha sviluppato un fatturato di 926mila euro, con un Ebitda pari al 27% dei ricavi.



Per l'acquisto del 70% verranno corrisposti 860mila euro al closing e 365mila euro in due rate annuali. È inoltre prevista un'opzione per il rimanente 30% delle quote societarie.



L'acquisizione delle quote di Mec Abrasives verrà perfezionata entro il mese di marzo 2021 da parte della società Diatex, attiva nella produzione di utensili per la finitura di prodotti ceramici. © RIPRODUZIONE RISERVATA