SITA, ottimizzata gestione carburante per compagnia Condor

(Teleborsa) -, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha ottimizzato la gestione del carburante di, compagnia aerea tedesca leisure, grazie alle applicazioniUtilizzate su più di 700 piloti e dispatcher, l'aerolinea migliorerà ulteriormente sicurezza e confort dei voli per passeggeri, piloti, equipaggi, ridurrà l'impatto ambientale, evitando consumi di carburante non necessari e limitando gli spostamenti dei velivoli, e otterrà significativi risparmi sui costi."L'esigenza di accedere ai flussi di dati in tempo reale cresce rapidamente, con disposizioni e regolamenti che si evolvono per garantire che i voli siano più sicuri e sostenibili", ha commentato, Commercial VP Europa, Medio Oriente & Africa, SITA FOR AIRCRAFT. "Oltre a questo, vogliamo consentire alle aerolinee di soddisfare le richieste dei passeggeri ottimizzando i costi, dove possibile. Siamo lieti di continuare a lavorare con Condor, per trasformare in realtà i piani di ottimizzazione e aiutarli a raggiungere questo obiettivo"."Il nostro obiettivo è tenere fede alla promessa di qualità fatta ai passeggeri e assicurare i più alti standard di sicurezza per clienti, crew, piloti. La tecnologia di comunicazione di bordo di SITA – di cui eravamo già clienti – ci ha consentito di implementare l'efficienza della collaborazione. Questo passo in avanti ci permette di migliorare ulteriormente le operazioni e di ridurre i consumi di carburante, in linea con nostro forte senso di responsabilità ambientale", ha aggiunto, Managing Director Operations di Condor.L'annuncio arriva a pochi mesi dall'– partner nello sviluppo del portfolio eWAS – con lo scopo di aiutare le compagnie aeree ad abbracciare un cambiamento digitale, rendendo il volo più sicuro, efficiente, piacevole e sostenibile."Siamo entusiasti di consentire a Condor di rimanere all'avanguardia nell'era post Covid-19, grazie all'applicazione di nuove soluzioni per piloti e dispatcher. Stiamo sviluppando ulteriormente soluzioni per l'efficienza dei voli e per operazioni "green", per consentire alle compagnie aeree di ridurre i costi e le emissioni di CO2", ha concluso, Head eWAS Portfolio, SITA FOR AIRCRAFT.