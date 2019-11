SITA acquisisce l'italiana Software Design

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -fornitore IT leader a livello globale nelle tecnologie per il trasporto aereo, ha annunciato a Lisbona, nel corso di EURO AIR TRANSPORT IT SUMMIT, l'acquisizione del 100% di, società italiana specializzata nell'integrazione di software e soluzioni per il settore aeroportuale e principale fornitore di servizi IT dell'Grazie a questa acquisizione, SITA rafforza la propria capacità di supportare gli aeroporti in Italia e in Europa a gestire e integrare senza intoppi la tecnologia fra numerosi sistemi e fornitori. Software Design porta in SITA un team consolidato di esperti con una profonda conoscenza del settore aeroportuale, oltre a competenze in project management e system integration.Attraverso Software Design, SITA guiderà l'evoluzione della gestione giornaliera di tutte le infrastrutture IT e le applicazioni nell'Aeroporto di Napoli. Questo permetterà allo scalo di sfruttare l'esperienza di SITA nella gestione delle operazioni relative a passeggeri e bagagli, dei controlli di frontiera, delle operazioni aeroportuali per una significativa modernizzazione dell'infrastruttura tecnologica e digitale dell'aeroporto.Oggi SITA controlla il 100% di Software Design, avendo acquisito le quote detenute da dipendenti e management della società e le quote detenute da 2i Aeroporti S.p.A. e Ardian, società d'investimento privata.Il presidente di SITA,, ha confermato che il team di 70 esperti di Software Design continuerà a operare dall'Aeroporto di Napoli.