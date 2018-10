SITA, 40 miliardi di dollari per la tecnologia nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo rivela l'indagine condotta da, nella quale si specifica che tra le priorità c'è laLa gestione dell'identità biometrica entro i prossimi tre anni sarà oggetto di programmi e piani di ricerca e sviluppo per il 77% degli aeroporti e il 71% delle compagnie aeree.La soluzione più diffusa per la verifica dell'identità in modalità self-service sono i chioschi per il check-in: oggi sono utilizzati nel 41% degli scali; il 74% ha in programma di implementare questa tecnologia entro il 2021.Gli investimenti da parte delle compagnie aeree per il 2018 raggiungeranno il 3,67% dei ricavi stimati nell'anno mentre gli investimenti degli aeroporti saranno pari al 5,69% dei ricavi complessivi.