SIT, ricavi 2021 salgono a 380,5 milioni. Dividendo di 0,30 euro

(Teleborsa) - SIT, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha chiuso il 2021 con ricavi consolidati pari a 380,5 milioni di euro (+18,6% rispetto al 2020, +12,5% a parità di perimetro). In particolare, le vendite della Divisione Heating sono state di 298,3 milioni (+19,8% rispetto al 2020) e quelle della Divisione Metering pari a 76,9 milioni di euro (+12,1% rispetto al 2020), di cui vendite Smart Gas Metering per 57,1 milioni di euro e Water Metering per 19,8 milioni di euro. Le vendite in Italia hanno registrato un incremento del 26,7% rispetto al 2020, grazie alla forte domanda nel Central Heating sostenuta anche dagli incentivi.

L'EBITDA consolidato è stato pari a 51,2 milioni di euro (+17,4% rispetto all'anno precedente), l'utile netto adjusted consolidato pari a 16,3 milioni di euro (+21,6%, 4,3% dei ricavi), contro i 13,4 milioni del 2020. Il Cash flow operativo si è assestato a 27,2 milioni di euro, dopo investimenti per 26,1 milioni di euro. La Posizione finanziaria netta è pari a 106,7 milioni di euro (era 116 milioni di euro a fine 2020). Proposta di distribuzione di un dividendo pari a 0,30 euro per azione.

"Nonostante l'aumento dei prezzi dei materiali e le difficoltà di approvvigionamento, abbiamo saputo gestire al meglio le richieste dei nostri clienti, reagendo prontamente alle diverse necessità", ha commentato l'AD Federico de' Stefani. "In un 2022 che presenta le complessità già vissute nel 2021, con l'aggravante di tensioni politiche le cui conseguenze sul business non possono essere ad ora individuate, SIT può contare su una forte diversificazione geografica sia per mercati di approvvigionamento, sia di produzione e commercializzazione", ha aggiunto.

"Continua il nostro impegno nell'ambito della transizione energetica - ha spiegato de' Stefani - L'aumento dei prezzi del gas ha inevitabilmente velocizzato la transizione a fonti rinnovabili ed aumentato la consapevolezza sulla salvaguardia delle risorse naturali. Forti di un percorso verso la green economy iniziato molti anni fa, tutti i nostri prodotti sono già compatibili con il biometano e continua a ritmo incalzante lo sviluppo delle soluzioni hydrogen-ready, alcune delle quali hanno già completato gli iter certificativi e sono pronte alla commercializzazione. L'acqua, come l'idrogeno, sarà centrale in questo percorso: con Janz la divisione Metering sta lavorando allo sviluppo di contatori tecnologicamente evoluti e connessi che consentano di limitare gli sprechi, in ottica di crescita ed espansione della quota di mercato internazionale".