SIT, nuovo piano di sostenibilità per generare valore a lungo termine

(Teleborsa) - SIT, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha presentato oggi "Made to Matter - Our commitment to making the difference", il Piano di Sostenibilità al 2025 che è sostenuto da risorse economiche (Capex/Opex) superiori a 8 milioni di euro. Tra gli obiettivi c'è una riduzione nella produzione di Co2 pari all'8% e l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici per aumentare del 12% la quota di energia utilizzata dall'azienda proveniente da fonti rinnovabili (+18%).

"SIT vuole guidare il cambiamento verso la transizione energetica agendo come partner sostenibile per la creazione di soluzioni per l'efficienza energetica e la tutela delle risorse naturali - ha commentato Chiara de' Stefani, Corporate Sustainability Director di SIT - Non a caso abbiamo chiamato questo piano Made to Matter, un impegno concreto nel portare a compimento progetti che contano, che fanno davvero la differenza sia nel nostro settore, sia nel contesto economico e sociale complessivo. Il piano è la testimonianza di come SIT continuerà a generare valore sostenibile a lungo termine, in tutte le dimensioni che legano la nostra azienda agli stakeholders".

Le azioni contenute nel piano ambiscono a contribuire al raggiungimento di 11 obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'agenda ONU 2030. Si tratta di oltre 50 iniziative e progetti che coinvolgono tutte le aree aziendali e prevedono investimenti economici nell'arco temporale di riferimento.

Tra gli obiettivi ci sono: il mantenimento del 100% delle fonti di finanziamento ESG-linked; il raggiungimento rating di sostenibilità Gold di EcoVadis; il completamento del progetto di carbon footprint di prodotto e di organizzazione (mappatura emissioni di Scope 3); iniziative per gender pay equality, inclusione sociale, schemi di incentivazione, formazione digitale; promozione della cultura "Digital and Green" tra gli stakeholder e l'utilizzo di I4.0/IoT all'interno degli impianti di produzione.