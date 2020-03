SIT, nel 2019 utile netto a 19,9 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato i risultati consolidati dell'esercizio 2019, che evidenzianodi euro, in diminuzione del 2,1% rispetto al 2018.consolidato pari aregistra un aumento dell'11,2%. L'esercizio chiude con unin calo del 17,9%, con un tax rate che beneficia di un provento fiscale straordinario di Euro 3,7 milioni.al 31 dicembre 2019 pari a, comprensivo dell'effetto della prima applicazione dell'IFRS 16 pari a 5,7 milioni di euro.Con riferimento all'emergenza sanitaria legata alla diffusione deled alle misure restrittive adottate progressivamente dai governi nazionali potrebbero comportare uncon inevitabile. In questo scenario la Società ha già messo in atto una serie didi questo rischio ripianificando opportunamente l'avvio di nuovi progetti e iniziative di investimento non strategiche in attesa di una stabilizzazione dello scenario complessivo. "Allo stato attuale - si sottolinea - non è possibile peraltro prevedere l'evoluzione di questo fenomeno né è possibile determinare gli eventuali impatti che possano dar luogo a rettifiche dei valori iscritti delle attività e delle passività del Gruppo".