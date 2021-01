(Teleborsa) - SIT , multinazionale padovana quotata in Borsa, specializzata in sistemi per l'efficienza energetica, in particolare caldaie e contatori smart, ha realizzato nel 2020 vendite caratteristiche per 317,7 milioni di euro, in riduzione dell'8,9% rispetto ai 348,7 milioni di euro del 2019, limitando l'impatto Covid e raggiungendo gli obiettivi annunciati.



Nel quarto trimestre 2020 le vendite caratteristiche ammontano a 92,8 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2019 (88,4 milioni di euro). Sui risultati ha influito positivamente il restocking della filiera Heating e gli incentivi governativi.



Il titolo SIT oggi mostra una discreta performance in Borsa (+1,27%), a coronamento di un periodo positivo a partire dal mese di agosto, che l'ha portata a guadagnare circa il 38,3%.





