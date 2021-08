SIT, finanziamento ESG linked con pool banche da 90 milioni

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - SIT ha finalizzato con un pool di banche ed il supporto di BNL Gruppo BNP Paribas, un contratto di finanziamento da 90 milioni di euro della durata di 5 anni amortizing con l'obiettivo di rifinanziare l'indebitamento bancario e soddisfare l'ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo.



Il finanziamento prevede un tasso di interesse indicizzato ad un rating di sostenibilità (ESG) emesso dall'agenzia internazionale EcoVadis, a riprova dell'attenzione concreta di SIT ai temi della sostenibilità, del climate change e della transizione energetica.



"Dopo l'emissione di un prestito obbligazionario ESG-linked e la recente nomina all'interno del gruppo di un nuovo assetto di governance della sostenibilità, questa ulteriore operazione testimonia l'impegno di SIT in progetti che mettano al centro la sostenibilità" - ha detto Federico de' Stefani, Amministratore Delegato e Presidente di SIT -. "Siamo molto soddisfatti di aver trasformato in pochi mesi tutto il nostro portafoglio di indebitamento in operazioni ESG – linked, cogliendo la forte domanda degli investitori per operazioni di questo tipo e contribuendo a indirizzare risorse verso impieghi ed obiettivi in linea con i nostri valori".



BNL Gruppo BNP Paribas ha agito in qualità di Facility e Documentation Agent. SIT si è valsa di Essentia Advisory come advisor finanziario e dello Studio Chiomenti come advisor legale mentre lo Studio Dentons ha fornito assistenza legale al pool di Banche.