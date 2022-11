SIT e GWF, accordo per contatori acqua intelligenti per uso residenziale

(Teleborsa) - SIT, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, e GWF, azienda svizzera attiva nello sviluppo di tecnologie avanzate per le infrastrutture di misura, hanno stretto unaI partner creeranno unaallo sviluppo e produzione di contatori altamente performanti, competitivi in termini di costi, e sostenibili. Per garantire la massima qualità e scalabilità a costi ottimizzati, le società costruiranno congiuntamente"Questa partnership è una- ha dichiarato l'- Dopo l'acquisizione di Janz, questa ulteriore mossa strategica conferma il nostro impegno nell'ampliare la nostra divisione metering acqua attraverso l'innovazione".Ilalla partnership consiste nel know-how innovativo e brevettato relativo alla "4D technology", tecnologia di elaborazione del segnale ultrasonico ad alte prestazioni e caratterizzata da un robusto design meccanico., grazie all'esperienza maturata nell'installazione di oltre 7 milioni di contatori gas smart, contribuisce con conoscenze ed esperienza nelle tecnologie di comunicazione.