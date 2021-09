SIT acquista linea prodotti NGA dall'americana Emerson Electric

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 1 Settembre 2021, 08:45







(Teleborsa) - SIT annuncia di aver perfezionato l'acquisizione della linea di prodotti NGA (New Generation Atmospheric), che comprendono valvole elettroniche per scaldabagni ad accumulo a gas, dalla società statunitense Emerson Electric come annunciato nel luglio scorso. Il perfezionamento dell'operazione, previsto al momento del signing entro il terzo trimestre 2021.



L'operazione, che comprende esclusivamente il prodotto, i relativi brevetti e le linee di produzione (nessuno stabilimento né personale), è finanziata con fondi propri. Gli asset acquisiti verranno installati nella sede produttiva di SIT già presente a Monterrey (Messico);



L'acquisizione, seppur di importo non rilevante, è strategica per SIT in quanto permette alla società l'ingresso nel business delle valvole elettroniche per gli scaldabagni ad accumulo a gas, segmento di mercato che negli Stati Uniti ha una dimensione molto rilevante (le valvole elettroniche rappresentano il 73%) ed è previsto in crescita single digit nei prossimi anni.



L'acquisizione consente inoltre l'ampliamento dell'attuale portafoglio prodotti nel mercato dei componenti per scaldabagni ad accumulo dove SIT è già presente con la valvola meccanica. L'operazione si inserisce, quindi, in un percorso di rafforzamento del posizionamento competitivo e della quota di mercato di SIT.