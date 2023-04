Sisma, richieste più che doppie sui bandi di Unioncamere

I bandi per un totale di 180 milioni di euro relativi a cultura, turismo e sport, alla valorizzazione del patrimonio pubblico, la cooperazione e il terzo settore gestiti dal sistema camerale nell'ambito di Next Appenino (il programma per il rilancio delle Regioni colpite dai terremoti del 2009 e del 2016) hanno registrato richieste per oltre il doppio della somma disponibile. Lo ha reso noto il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, intervenuto a L'Aquila al convegno su "Le aree del sisma alla prova del Pnrr".

«Le oltre 400 domande giunte ai nostri uffici - ha spiegato Tripoli - vedono richieste di contributi per 440 milioni di euro, oltre il doppio rispetto ai 180 milioni disponibili». Dalle domande, ha fatto rilevare il segretario generale di Unioncamere, «emergono in modo significativo le vocazioni territoriali» e «una importante quota di progetti legati alla rivitalizzazione dei centri storici. Una idea di crescita solidale per la quale non bastano però gli incentivi. Gli imprenditori devono essere accompagnati e per questo mettiamo a disposizione la rete di servizi delle camere di commercio italiane».