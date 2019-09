Sirio, utile netto 1° semestre sale a 1,5 milioni

Ultimo aggiornamento: 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sirio, società quotata all'AIM Italia ed attiva nel catering per il settore ospedaliero, ha chiuso il primo semestre con un(che esclude impatto IFRS 16) diin aumento del 33% rispetto al 2018.a 36,7 milioni, mentrea 3,8 milioni di euro. Indebitamento netto rettificato in miglioramento a 8,5 milioni (in miglioramento da 14,5 milioni)."Gli ottimi risultati ottenuti in questo primo semestre, confermano la validità della strategia di crescita che abbiamo disegnato per i prossimi anni, nonché, il nostro impegno nella realizzazione", commenta, Amministratore Delegato di Sirio, che aggiunge "anche il secondo semestre mi fa essere fiduciosa, continueremo a consolidare la crescita attraverso il nostro core business e anche grazie alla continua diversificazione che proseguiremo a mettere in atto".