Sirio si prepara a debutto su AIM Italia lunedì 10 giugno

(Teleborsa) - La società di catering10 giugno 2019. La società leader in Italia nella gestione del catering ed attiva nel campo delle caffetterie e della ristorazione, è stata. La disposizione di ammissione ed i relativi dettagli della quotazione sono stati annunciati con avviso da Borsa Italiana.Per la quotazione ile Financial Advisor èmentre Banca Akros figura in qualità di Specialista ed Alantra in qualità di global coordinator.Sirio ha chiuso l'esercizio 2018 con un fatturato in crescita del 8,8% a 64,4 milioni di euro e vanta un CAGR (crescita media annua) negli ultimi 3 anni di circa il 15%. In miglioramento l'EBITDA che si attesta a 6,9 milioni di euro, un EBITDA margin del 10,7% (superiore alla media di settore). A fine 2018 la società contava 77 punti vendita attivi nel Nord e Centro Italia., ma ancora di più rappresenta il trampolino di lancio per la sua crescita futura", ha spiegato, Amministratore Delegato di Sirio, aggiungendo che le entrate della quotazionenel settore ospedaliero e aeroportuale, attraverso lo sviluppo di catene in franchising.