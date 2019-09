Sirio si aggiudica commessa di 5 anni con Ospedale Sant'Andrea di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -azienda quotata all'AIM Italia ed attiva nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, si è aggiudicata la concessione per lapresso l'Azienda Ospedaliera UniversitariaLa concessione, con unacon possibile rinnovo di 2 anni e unnei 5 anni, prevede la gestione diper il servizioò, un formato pratico che punta su un nuovo modo di vivere la ristorazione molto più informale per una clientela sempre più dinamica.Stefania Atzori, Amministratore Delegato di Sirio, ha commentato: "Aggiudicandoci la gara presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea di Roma,di cui 65 già aperti, e ci riconfermiamo. Questa ulteriore assegnazione è uno stimolo per continuare a migliorare e offrire un servizio sempre più efficiente negli ospedali, più vicino alle esigenze dei pazienti, visitatori, dipendenti e in questo caso, anche degli studenti".Il titolo Sirio oggi viaggia in rialzo dello 0,92% in Borsa.