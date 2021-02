© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, sopra i minimi intraday, dopo che ilper valutare l'esistenza di irregolarità nella gestione della società, attiva nel settore del catering ospedaliero e delle caffetterie. Il titolo era stato sospeso ieri in attesa di comunicato ed è stato regolarmente riammesso stamattina dopo l'uscita della nota.Il Consiglio di Amministrazione annuncia di averdella Società al. L'articolo in questione prevede la possibilità di"se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiutoche possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate".Il Tribunale ha fissatoper la comparizione delle parti e l'audizione degli amministratori il, concedendo termine alfino al 22 febbraio 2021 per la notifica del ricorso e aglisino al 26 marzo 2021 per il deposito di memoria.Su istanza del Collegio Sindacale, il Presidente del Tribunale, come normalmente accade in queste circostanze, hauale rappresentante processuale nell'ambito del procedimento.Il, nel suo ricorso, ha prospettatoattinenti alla, nonché delle procedure adottate dalla Società, ad irregolarità contabili, ad una, a contrasti con gli organi di controllo interni ed esterni e ostacoli all'attività degli stessi, asull'integrità dele sulla sussistenza della, ad operazioni con parti correlate, alla violazione della disciplina degli obblighi previsti dalla normativa sull'attività di direzione e coordinamento, alla mancata comunicazione die di operazioni con parti correlate, e alla mancata verifica dell'esistenzaper la qualifica di emittente diffuso.Alcune doglianze erano già state oggetto di informazione al mercato, in particolare: la rilevata esistenza di(Arturo S.r.l.) e la vicenda deglidella Società.I componenti delper dimostrare l'infondatezza del ricorso, in quanto attinente a profili rappresentati in modo non corrispondente al vero-con particolare riferimento alla rappresentazione data sull'indagine penale. Gli Amministratori utilizzeranno il procedimento per avviare un confronto con il Curatore speciale e con il Tribunale, ai fini della verifica della correttezza del processo di implementazione degli assetti attualmente in corso.