Sirio, nuova proroga per presentazione proposta concordato preventivo

(Teleborsa) - Sirio, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, ha comunicato che il Tribunale di Ravenna - Sezione Fallimentare ha concesso una nuova proroga di novanta giorni per la presentazione della proposta di concordato e del relativo piano. Pertanto, il termine ultimo in esito alla proroga è stato così portato al 19 aprile 2022. Il provvedimento è arrivato a seguito di apposita istanza della società e si inserisce nell'ambito della procedura di concordato preventivo con riserva in continuità aziendale.



La società di Ravenna aveva dato conto di essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo il 18 giugno 2021 e aveva ottenuto una prima proroga il 2 novembre 2021.