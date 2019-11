© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sirio si è aggiudicata provvisoriamente la concessione per la gestione del servizio bar e ristorazione presso l'Azienda Ospedaliera ""., prevede la gestione di 2 punti vendita: uno presso l'Ospedale dicomposto da 80 mq circa, e l'altro presso l'Ospedale dicomposto da 140 mq circa, per il servizio caffetteria e gastronomia bistrò.Il servizio che verrà fornito da Sirio prevede Il cibo "buono, pulito e giusto" con un occhio di riguardo per l'ambiente e la sostenibilità, oltre alle esigenze alimentari più diversificate fedeli alla cultura pesarese e marchigiana con la presenza anche di un'offerta healthy food.Sirio in entrambi gli Ospedali di Pesaro e Fano si avvarrà della collaborazione del BANCO ALIMENTARE MARCHE ONLUS con cui condivide I valori ispiratori del "Progetto Siticibo" per la destinazione del cibo non somministrato che prevede il recupero degli esuberi alimentari di cibo cucinato e fresco nonché il trasporto e la consegna dei residuati al termine di ciascuna giornata lavorativa alle Strutture caritative che assistono persone bisognose sul territorio.