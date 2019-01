SIPoTra: Italia fanalino di coda per investimenti in ricerca e formazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Le opportunità offerte dalle innovazioni, soprattutto tecnologiche, sarebbero, invece, in grado di dare una scossa a un Paese per molti versi obsoleto. Per così dire "rannicchiato" nelle idee e nelle aspettative, spesso a rimorchio di cambiamenti importati da fuori.È quanto emerge dal, che raccoglie il contributo del lavoro di oltre 50 esperti che hanno analizzato i diversi aspetti delle molteplici problematiche. Il documento, introdotto dal, Presidente ART (Autorità Regolazione Trasporti), e, Presidente di Fondazione Astrid e diIl Rapporto 2018 di SIPoTra èLa prima parte è dedicata adgli sviluppi delle telecomunicazioni e dell'intelligenza artificiale;a quelle tradizionali; smart road; servizi innovativ; trasformazione della logistica; impatti sulla sicurezza, e altri elementi.La seconda parte; la finanza pubblica e privata; le tematiche ambientali e di rigenerazione urbana e di tutela dei diritti individuali.