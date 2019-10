Sipcam Oxon: sostegno a investimenti da Banca IMI, CDP, Credit Agricole e BNL

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società attiva nel comparto mondiale degli, ha sottoscritto undi euro. Le risorse, informa una nota, serviranno adell'azienda sia in, sia neie finanzieranno la realizzazione di nuovi investimenti inSipcam Oxon con ilè stata assistita da Ethica Debt Advisory in qualità di advisor finanziario con un team composto da Marco Borgonovo e Federica Carcani.(che agisce anche in qualità di Banca Agente), Cassa Depositi e Prestiti e BNL Gruppo BNP Paribas in qualità di Mandated Lead Arranger. Il pool di banche finanziatrici è costituito daL'operazione è finalizzata ae a finanziare gli. La struttura del finanziamento prevede, rispettivamente una linea di rifinanziamento e supporto alla crescita dai di euro e undi euro, oltre a unadi euro.Nato dall'unione di Sipcam e Oxon Italia società fondate dalle famiglie Gagliardini e Ciocca, il gruppo Sipcam Oxon è specializzato nella sintesi, formulazione e commercializzazione di. Oggi il Gruppo è leader in Italia enel suo settore, sviluppando la propria presenza diretta in diversiPer l'esecuzione dell'operazione Sipcam Oxon è stata assistita da Chiomenti con Luca Bonetti, Cosimo Paszkowski e Mariavittoria Zaccaria. Le banche finanziatrici sono state assistite dallo studio legale Dentons con Alessandro Fosco Fagotto, Dina Collepardi e Rosalba Pizzicato.