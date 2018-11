Alibaba, vendite record nel "single day": 30 miliardi di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alibaba centra un nuovo record di vendite online nel "giorno dei single", la giornata dei cuori solitari che si celebra l'11 novembre, e che in Cina è diventata ormai la festa numero uno dello shopping online. Al termine di una frenetica giornata di vendite per i 19 mila marchi di 75 paesi che hanno partecipato alle promozioni online il bilancio è stato di 30,7 miliardi di dollari, ovvero 213,5 miliardi di yuan. Una notevole differenza rispetto alla prima edizione della giornata dei single che nel 2009 totalizzò vendite per 532 milioni di yuan.Le 24 ore di shopping erano del resto partite di slancio: il traguardo dei 10 miliardi era stato raggiunto, in base a quanto comunicato dalla compagnia di e-commerce fondata da Jack Ma, in appena 1 ora e 48 secondi attraverso Alipay, la modalità di pagamento della compagnia di Hangzhou, mentre quota 1 miliardo in 1 minuto e 25 secondi.Oltre 180.000 brand a livello mondiale hanno partecipato quest'anno all'iniziativa.In Cina l'11 novembre è stato scelto come la giornata dei single per via del fatto che le cifre '11-11' richiamano graficamente il simbolo degli scapoli. Anche in Italia la festa comincia a diffondersi. Molti i marchi che ieri sia on line che sulle vetrine dei negozi hanno pubblicizzato offerte per il single day.