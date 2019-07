Sinergia A2A Energia-Unicredit, nasce Plick

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Svolta nel mondo dei pagamenti e dei rimborsi riguardanti l'energia elettrica. Grazie ad una sinergia fra A2A, startup italiana, nasce. Questa modalità, completamente digitale, permette un rimborso direttamente sul contro corrente, che in pochi semplici passaggi trasforma unain un bonifico diretto sul conto corrente.L'obiettivo di Plick, è quello di digitalizzare l'esperienza dell'assegno mantenendone, però, i vantaggi, senza creare un circuito chiuso: è usufruibile sia nei, sia nei rimborsi ai clienti. Questa modalità, è stata fortemente voluta da A2A Energia e realizzata anche grazie alla partnership con Unicredit, che ha reso possibile a tutti questa funzionalità operante solo tra privati.Con Plick, le aziende possono disporre diin modo facile ed efficiente, lasciando al beneficiario la scelta del conto su cui essere accreditato. Per riscuotere un credito, è sufficiente entrare nell'Area Clienti del sito A2A Energia e scegliere Plick come modalità di rimborso e scegliere uno frae numero di cellulare: successivamente si riceverà un messaggio con poche istruzioni per il rimborso, che verrà accreditato alla prima data utile., con Plick, compie un ulteriore passaggio nelladella propria offerta, rendendo possibile il progressivo superamento degli strumenti di pagamento cartacei e integrando sempre più le soluzioni offerte con idelle imprese clienti.