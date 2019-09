Sindacati scrivono a Conte per chiedere incontro urgente su Legge stabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I segretari generali di- Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo - hanno inviato questa mattina unaal presidente del Consiglio,, per richiedere un"Egregio Presidente – scrivono i tre segretari generali – nel congratularci per la fiducia ricevuta dalle Camere al Suo governo, siamo a chiederle un incontro urgente per poter discutere, come da lei annunciato nel corso del discorso programmatico alle Camere, della prossima legge di stabilità e delle misure che riteniamo indispensabili per la crescita e lo sviluppo dell'economia italiana"."Crediamo che l'incontro possa anche essere l'occasione – aggiungono – per esaminare le richieste che le nostre Organizzazioni da tempo avanzano e che hanno indicato in una piattaforma sostenuta in questi mesi da una mobilitazione nei luoghi di lavoro e nelle piazze d'Italia".Intanto le tre confederazioni hannodei delegati e delle delegate a sostegno della piattaforma ‘Le priorità di Cgil, Cisl e Uil per il futuro del Paese'. L'appuntamento sarà al Forum di Assago (MI) a partire dalle ore 9.30.