Sindacati, chiesto un cambiamento su riconoscimento contributi part-time

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Roberto Ghiselli, Ignazio Ganga e Domenico Proietti,. I segretari hanno incontrato il sottosegretario al Lavoro, Claudio Cominardi e il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico per discutere di questo intervento.Nella nota si legge: "Le nostre richiesteche hanno condiviso la necessità di un intervento in tempi brevi e hanno, quindi, ipotizzato che si possa trovare una soluzione nei prossimi strumenti normativi a disposizione del Governo e del Parlamento, come il decreto fiscale o la legge di delegazione europea"."Continueremo - concludono Ghiselli, Ganga, Proietti - a".