Simest supporta la crescita internazionale di VisioNa

(Teleborsa) -la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, supporta la crescita all'estero di, società nazionale nel settore della cultura e dell'entertainment con base a Napoli, finanziandone lo sviluppo digitale.Grazie al supporto di Simest, infatti, VisioNa ha avviato la realizzazione di una, di cui è organizzatrice. La piattaforma punta a rendere più efficiente il rapporto con gli espositori di tutto il mondo e rappresenta un nuovo canale di offerta per la vendita online del merchandising dell'evento, di prodotti editoriali e dei ticket di ingresso, oltre che per le altre attività culturali e artistiche a marchio COMICON.L'operazione conferma l'impegno di Simest a supporto della crescita internazionale del sistema produttivo italiano, attraverso la promozione di imprese innovative che, come VisioNa, – sottolinea Simest in una nota – sono in grado di adeguare la propria offerta ai trend del mercato e confermarsi ambasciatrici del MadeinItaly nel mondo. Nel 2021 Simest era già intervenuta a sostegno di VisioNa erogando un prestito finalizzato a sopperire finanziariamente alla cancellazione del COMICON (per ben due edizioni) causata delle limitazioni logistiche imposte dall'emergenza Covid.organizza da oltre 20 anni iltra i cinque più importanti festival di cultura pop a livello globale. L'evento si tiene a Napoli in primavera e registra in media la partecipazione di oltre 150mila visitatori e più di 300 espositori. La manifestazione è stata, inoltre, inserita nel programma della "Capitale Italiana della Cultura 2023" con un evento ad hoc che si terrà nel mese di giugno a Bergamo. VisioNa gestisce infine anche una propria linea editoriale ed è attiva come agente per artisti di rilievo internazionale.