(Teleborsa) - SIMEST ha erogato 900 milioni di finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione, attraverso il portale dedicato, processando nel primo giorno di riapertura del Fondo 394/81, il 3 giugno 2021, circa 3mila domande.

L'operatività sul portale dei Finanziamenti agevolati SIMEST proseguirà da oggi fino ad assorbimento totale delle risorse disponibili. Sarà possibile accedere ai finanziamenti SIMEST beneficiando dell'esenzione dalle garanzie e della possibilità di ottenere fino al 25% di fondo perduto sul finanziato, mentre la restante parte sarà restituita a tasso agevolato.

La riapertura del Fondo, gestito in convenzione con il MAECI, è stata resa possibile grazie alle risorse stanziate dal decreto Sostegni Bis: 1,6 miliardi di euro, di cui 400 milioni per il co-finanziamento a fondo perduto, che vanno ad aggiungersi ai fondi già disponibili per circa 570 milioni di euro , di cui 180 per il fondo perduto.