Simest, oltre 8mila domande processate in due giorni con riapertura Fondo 394

(Teleborsa) - Fa il tutto esaurito in soli due giorni il Fondo Simest per l'Internazionalizzazione, che viene chiuso anticipatamente a causa dell'elevato numero di domande pervenute.. Il 3 e 4 giugno, sono state processate sul Portale operativo dei Finanziamenti agevolati oltre 8mila istanze a valere sul Fondo 394, gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Le richieste completate sono state 8.125: il 45% delle domande per un controvalore di 204 milioni ha riguardato il finanziamento Fiere e Mostre, che di recente è stato ampliato anche a eventi internazionali che si tengono in Italia; il 20% delle domande, per un controvalore di 775 milioni di euro ha riguardato il finanziamento Patrimonializzazione, che non prevede la quota di co-finanziamento a fondo perduto; il 15% delle domande è andato al finanziamento Inserimento Mercati (per 930 milioni), destinato alla promozione e sviluppo in mercati esteri, ed all'E-Commerce (per 170 milioni), che supporta le imprese nello sviluppo di piattaforme di commercio elettronico. Richieste inferiori al 5% per Studi di Fattibilità, Temporary Export Manager e Assistenza Tecnica (complessivamente circa 60 milioni di euro).

Il Fondo, che a ca ha una dote di circa 2,1 miliardi di euro, di cui circa 1,6 miliardi per i finanziamenti a tasso agevolato e oltre 500 milioni a fondo perduto. E' rifinanziato per 1,6 miliardi dal decreto Sostegni Bis, che ha stabilito la possibilità di richiedere una quota di co-finanziamento a fondo perduto fino al limite del 25% del prestito, per un ammontare massimo di 800.000 euro per impresa beneficiaria, comprensivo delle quote a fondo perduto eventualmente già deliberate (salvo per il finanziamento Patrimonializzazione, per cui non è prevista la componente a fondo perduto). l Comitato Agevolazioni potrà rideterminare la soglia di concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto e le relative condizioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate dalle imprese.