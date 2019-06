Simest (CDP) entra nella controllata di Seco a Hong Kong per rafforzare sviluppo Asia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilattraverso il Polo SACE SIMEST ha, per un importo pari a 3,5 milioni di euro.SECO è un gruppo industriale di Arezzo, fondato nel 1979, operante nel settore dell'informatica e dell'alta tecnologia, nella miniaturizzazione del computer e dell'Internet of Things (IoT). Conta oltre 300 dipendenti ed ha un fatturato superiore a 54 milioni di euro.L'investimento – avvenuto aderendo a un aumento di capitale - permetterà al gruppo toscano, già presente da diversi anni sul mercato asiatico,Co. LTD una società cinese attiva nella produzione e commercializzazione diIlprevede l'incremento della, l'ampliamento dellaper la realizzazione di schermi di dimensione superiore (fino a 32") enei paesi dell'area Asia Pacifico (APAC).