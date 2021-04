14 Aprile 2021

(Teleborsa) - In un periodo di profonda incertezza e cambiamento, che rende indispensabile un intervento istituzionale per aiutare le imprese a ridefinire il proprio modello di sviluppo, SIMEST è stata investita di un incarico centrale per il rilancio del Made in Italy nel mondo. E la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che si occupa di supportare finanziariamente le imprese italiane che operano anche all'estero, sta rispondendo con forte impegno. Nel 2020, in piena pandemia, ha fornito prontamente ampia liquidità, anche a fondo perduto, attraverso i Finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione, aiutando molte aziende a resistere all'ondata di crisi generata dalla pandemia.

La crisi in atto, però, può anche riservare delle opportunità: i cambiamenti in atto nel nuovo scenario internazionale e la ricostruzione delle filiere globali a livello macroregionale possono aprire nuove strade agli imprenditori italiani. E' importante che le nostre imprese, da sempre resilienti e flessibili, agiscano tempestivamente, non solo per consolidare la propria posizione, ma anche per crescere, tramite acquisizioni, ora particolarmente convenienti proprio grazie alla contrazione dei multipli causata dalla pandemia, e investimenti diretti esteri (IDE), per occupare spazi rimasti vuoti sullo scacchiere internazionale.

Per farlo, potranno contare sulla Partecipazione al capitale di SIMEST per la realizzazione di progetti internazionali, uno strumento già ampiamente collaudato in 30 anni di operatività della Società del Gruppo CDP, che conta infatti ad oggi un portafoglio di circa 250 partecipazioni in tutto il mondo.

SIMEST può acquisire una partecipazione fino al 49% nel capitale sociale delle controllate di imprese italiane all'estero sia attraverso risorse proprie, sia "in blending" con il Fondo di Venture Capital, agevolazione pubblica dalle condizioni fortemente promozionali. SIMEST rappresenta un partner istituzionale, con effetti positivi nelle relazioni con le istituzioni locali soprattutto per i Paesi più difficili e remoti; garantisce un supporto di lungo periodo, affiancando l'imprenditore con investimenti fino a 8 anni; inoltre è un socio meramente finanziario, che fornisce le risorse necessarie per investire e rafforzarsi sui mercati internazionali senza entrare nella governance aziendale.

SIMEST si propone quale supporto concreto alle strategie di investimento all'estero di lungo termine, reso ancora più attuale con l'estensione dell'operatività promozionale del Fondo di Venture Capital anche ai Paesi Europei, destinatari di oltre il 50% degli sforzi di internazionalizzazione delle nostre imprese, e alle start-up innovative italiane, per supportarle nella realizzazione di operazioni di scaling up, sia dimensionale che geografico.