Silverbox Engaged Merger sale grazie ad un upgrade

Martedì 28 Dicembre 2021, 20:15







(Teleborsa) - Modesto recupero sui valori precedenti per Silverbox Engaged Merger Corp I, che passa di mano in progresso dello 0,58%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dal broker D.A. Davidson che ha avviato la copertura sul titolo della blank check company con giudizio "buy".



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Silverbox Engaged Merger Corp I, che fa peggio del mercato di riferimento.

Lo scenario tecnico di Silverbox Engaged Merger Corp I mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,07 USD con area di resistenza individuata a quota 10,13. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,04.