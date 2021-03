10 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Sono già stati programmati oltre 1.300 business meeting, da buyer provenienti da 56 Paesi, per Sigep Exp 2021, la tradizionale fiera della pasticceria, gelateria artigianale, panificazione e caffè organizzata da Italian Exhibition Group, la società che gestisce la fiera di Rimini. L'evento torna quest'anno in versione completamente digitale dal 15 al 17 marzo 2021.

Sulla piattaforma buyer provenienti da Cina, India, Iran, Tunisia, Algeria, Brasile, Argentina, Russia, Ucraina, Danimarca, Germania e Spagna, tra gli altri, daranno vita a oltre 1.300 incontri virtuali tramite video call con gli espositori. L'obiettivo è supportare la community internazionale dando continuità al lavoro svolto negli ultimi anni e fornendo opportunità concrete per sviluppare business.

Rinnovata anche la collaborazione con Agenzia ICE (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) nello scouting di buyer altamente qualificati e nel coinvolgimento delle principali media digitali di settore per una importante copertura in Nord America, Golfo, Sud Est Asiatico e Cina, ed in vari paesi europei come Germania, Belgio Olanda, Spagna, Ungheria Romania.

Oltre agli incontri tra buyer, oltre 20 live talk internazionali con focus sul foodservice dolciario nei mercati europei, asiatici, americani, live e on demand, animeranno il palco della Vision Plaza, quest'anno in diretta streaming dallo studio allestito al Palacongressi di Rimini.