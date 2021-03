18 Marzo 2021

(Teleborsa) - Sigep Exp, edizione digitale della manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alla gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e al caffè, ha registrato la partecipazione di 250 espositori e un 25% degli operatori proveniente da 136 Paesi stranieri. Sono stati 268 i buyers, da 60 Paesi, che hanno incontrato le aziende, originando 2.500 incontri e 1.250 ore di collegamento web.

L'evento, realizzato in collaborazione con ICE Agenzia e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, ha generato 5.000 contatti e circa 10mila messaggi scambiati. Inoltre, sono stati raggiunti quasi 24 milioni di contatti media nei tre giorni della manifestazione, 138 giornalisti accreditati e 750.000 utenti unici sono entrati in contatto attraverso i canali social con il brand Sigep durante le giornate di apertura della piattaforma.

L'operatività della piattaforma My Agenda di IEG, tramite la quale 268 buyers hanno incontrato le aziende, con 2.500 incontri in 3 giorni e 1.250 ore di collegamento web su tutti i fusi orari, è stata resa possibile grazie all'assistenza di una task force messa in campo da IEG, col suo network di regional advisor, e Agenzia ICE, che ha attivato 30 suoi uffici nel mondo.

Il prossimo appuntamento con Sigep sarà in presenza, alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group, dal 22 al 26 gennaio 2022.