Sigep China, primo appuntamento con Koelnmesse a Shenzhen 2023

(Teleborsa) - Decolla con decisione la partnership strategica tra Italian Exhibition Group e Koelnmesse. In base al memorandum d'intesa dei mesi scorsi, Sigep, manifestazione di IEG che si tiene ogni anno alla fiera di Rimini e che rappresenta l'eccellenza del made in Italy per le filiere di gelato, pasticceria e panificazione artigianali, cioccolato e caffè, si estenderà sia su location mondiali dove sono in calendario edizioni delle fiere food di Koelnmesse "powered by Anuga" , la manifestazione leader nel mondo per l'industria alimentare e delle bevande, sia verso nuovi mercati potenzialmente profittevoli tanto per IEG quanto per Koelnmesse.

Oggi, in occasione della 43esima edizione di Sigep, in corso fino a domani, è stata presentata con una conferenza stampa la prima tappa di questa nuova, importante occasione di business per tutto il mondo del foodservice dolce.

Il CEO di IEG, Corrado Peraboni, e il presidente e CEO Koelnmesse GmbH, Gerald Böse, hanno sottoscritto la lettera d'intenti (LOI) dopo aver illustrato, in conferenza stampa, il primo appuntamento frutto dell'accordo: ovvero quello che terrà a battesimo Sigep China, la fiera internazionale del Sud della Cina dedicata al gelato, pasticceria, panificazione, caffè in programma dal 19-21 aprile 2023 nella città di Shenzhen, al World Exhibition & Convention Center. Sarà posizionata con Anufood China - powered by Anuga, l'evento food leader di Koelnmesse nel sud della Cina.

"Con questo accordo Sigep, che è tra le nostre manifestazioni di punta, potenzierà la sua mission di portabandiera del Made in Italy alimentare nel mondo - ha dichiarato Corrado Peraboni, CEO di IEG - cominciando, insieme a Koelnmesse, dalla Cina, che è il primo mercato di sbocco al mondo per l'export italiano. Il made in Italy, che secondo Istat ha sfiorato un giro d'affari pari a 500 miliardi di euro a fine agosto 2021, ha registrato con Pechino un incremento a doppia cifra, pari a quasi il 20%".

"Solo poche settimane dopo aver firmato la partnership strategica globale con IEG, siamo molto lieti di espandere ulteriormente la nostra cooperazione in Cina con Sigep. Questo ci permette di offrire ai nostri clienti cinesi una vasta gamma di servizi in loco e di intensificare la collaborazione con loro, anche in tempi di restrizioni legate al covid all'ingresso in Europa", ha spiegato Gerald Böse, presidente e CEO Koelnmesse GmbH.

"Dalla Cina arrivano segnali di interesse sui consumi del gelato artigianale anche sul segmento delle catene di gelaterie italiane - ha aggiunto Francesco Santa IEG International Business Development Director IEG - che, secondo Sistema Gelato, registra in Cina nel 2021, nonostante la pandemia, una crescita del 20% di punti vendita, a gestione diretta e/o affiliati. Arriveremo quindi al World Exhibition & Convention Center di Shenzhen con ottime prospettive".

Ricordiamo che Sistema Gelato analizza le aperture/chiusure dei punti vendita delle principali 50 catene di gelaterie italiane. Nel 2021 i punti vendita attivi rilevati in Cina sono 60, mentre nel 2020 erano 50, pari appunto a un +20%.