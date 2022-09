Sigep 2023, IEG: le community del dolce iniziano il conto alla rovescia

Giovedì 15 Settembre 2022, 15:16







(Teleborsa) - I maestri italiani della gelateria artigianale. L'eleganza e la creatività della pasticceria internazionale. Il cioccolato, dalla materia prima alle lavorazioni d'eccellenza. I lievitati e tutte le varianti del pane. L'aroma del caffè, dall'espresso ai più meditativi specialty coffee. C'è un solo appuntamento in Europa che offre alla community professionale dell'Out of Home la più completa vetrina del dolce, come è creato e vissuto secondo lo stile italiano: è SIGEP – The Dolce World Expo. Il salone di Italian Exhibition Group alla sua 44ª edizione si terrà in fiera a Rimini dal 21 al 25 gennaio prossimi.



In contemporanea, sempre a Rimini, si terrà la 7ª edizione di A.B. Tech Expo, dedicata alle tecnologie e macchinari dell'arte bianca, dallo stoccaggio all'impasto e lavorazione.