SIGEP 2022, Italian Exhibition Group: "A gennaio torna l'ambasciatore italiano del dolce"

Giovedì 29 Luglio 2021, 13:00

(Teleborsa) - Una più forte connotazione internazionale, la riconoscibilità di un prodotto tipicamente italiano, una manifestazione che è già brand e che rappresenta il luogo di business per eccellenza per l'intero settore. Queste le caratteristiche della 43esima edizione del Sigep che dal 22 al 26 gennaio 2022 tornerà in presenza tra i padiglioni del quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group (IEG) come "ambasciatore italiano del dolce", facendo incontrare dal vivo eccellenze del gelato e della pasticceria artigianali ma anche della cioccolateria, della caffetteria e della panificazione.

"Abbiamo colto tra gli stakeholder e gli espositori storici il pieno desiderio di tornare al Sigep in presenza – dichiara il presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni –. Un attaccamento che ci ha sostenuti nella costruzione e condivisione dell'edizione 2022. Un appuntamento che tutti noi attendiamo da due anni".

"Il nostro lavoro sul patrimonio che questo brand rappresenta per le imprese italiane non si è mai interrotto – aggiunge Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG –. Subito dopo il Sigep Exp full digital dello scorso marzo è partita la road map di business con l'intero settore. Tanto da fissare sul calendario le date delle prossime edizioni, da qui al 2025, compreso AB Tech Expo del 2023: un segnale al mercato del foodservice dolce che a livello internazionale mostra segnali di piena vivacità".

Tante le novità di prodotto che – spiega IEG in una nota – il pubblico potrà passare in rassegna tra gli stand che animeranno la Fiera di Rimini. Gli operatori troveranno inoltre a Sigep 2022 una rinnovata, specifica attenzione agli ingredienti, arredamento per i dehors, packaging ecosostenibile, servizi digital, logistica e catena del freddo. Confermate inoltre le Arene dedicate alle singole filiere del gelato, pasticceria, caffè e bakery.

Sigep 22 presenterà le tendenze di scenario con uno sguardo internazionale: nuove esigenze dei consumatori, innovazioni, tecnologie e strategie di mercato dei diversi paesi del mondo saranno al centro dei talks che animeranno la Vision Plaza, in collaborazione con società di ricerca internazionali, associazioni e media partner.

Il Salone prevede anche una "Digital Agenda" di tre giorni (dal 26 al 28 gennaio) dedicata al matching tra espositori e buyer su piattaforma digitale. E in attesa del gennaio 2022, Sigep propone, da settembre a dicembre, i "Thematic Days", appuntamenti digitali riservati ai professionisti che tracceranno la road map verso l'edizione in presenza.

I PARTNER – L'edizione 2022 vedrà un'offerta completa di tutte le sue filiere per un qualificato pubblico professionale e sarà supportata da tutti gli stakeholders istituzionali e associativi del comparto quali: Agenzia ICE, Acomag; UIF – Gruppo Ingredienti Gelato, Federazione Italiana Gelatieri; Associazione Italiana Gelatieri; ARTGLACE; Gelato e Cultura; Maestri Gelateria Italiana; CNA Alimentare; FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi; Confartigianato Imprese, Ucimac; SCA - Specialty Coffee Association; IILA - Istituto Italo Latino Americano; Consorzio di Tutela del Caffè Espresso Italiano Tradizione; IIAC - Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè, Cast Alimenti, Relais Desserts; Accademia dei Maestri Pasticcieri; Conpait; Accademia Maestri del Lievito Madre e Panettone; International Institute of Chocolate and Cacao Tasting; Consorzio Sipan; Richemont Club; Italmopa; AIBI – ASSITOL; Federazione Italiana Panificatori; Assipan.