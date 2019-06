Siemens taglia altri 2.700 posti di lavoro nel mondo

Il gruppo tedesco Siemens ha annunciato il taglio di 2.700 posti di lavoro nel mondo: 1.400 saranno in Germania, nella divisione elettronica. La ristrutturazione, che punta a ridurre i costi, si aggiunge a misure già annunciate per il settore delle turbine e che prevedono il taglio di 7mila posti di lavoro e la chiusura di alcuni siti in Germania. Il colosso tedesco dà lavoro a 379mila persone nel mondo. La soppressione dei posti di lavoro verrà realizzata nei prossimi anni. Le turbine targate Siemens nel corso degli anni hanno subito un calo della domanda, complice la disaffezione alle energie fossili. © RIPRODUZIONE RISERVATA