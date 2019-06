Siemens, ordine di RZD Russian Railways da 1,1 miliardi di euro

(Teleborsa) - Annuncio imponente per Siemens che in data odierna ha reso noto l'ordine da parte di RZD Russian Railways per 13 treni Velaro ad alta velocità con un contratto del valore di 1,1 miliardi di euro.



L'accordo tra Siemens Mobility e Ural Locomotives, una joint venture di Sinara Group e Siemens AG , è per i treni che operano su una linea di 650 chilometri tra Mosca e San Pietroburgo e include un contratto di manutenzione di 30 anni, ha detto Siemens.



Al momento la società tedesca ha chiuso la giornata borsistica con un rialzo dello 0,64% a 104,24 euro © RIPRODUZIONE RISERVATA