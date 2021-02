© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Siemens apre l'anno fiscale 2021 condi euro nel primo trimestre, rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, e con ricavi in crescita del 7% a quota 14,1 miliardi di euro, con tutti i segmenti del business che contribuiscono alla crescita.L'a 1,5 miliardi di euro nei tre mesi da ottobre a dicembre 2020, ma ancor più significativa è stata la crescita del, che è passato dai 44 milioni del primo trimestre fiscale 2020 a 1 miliardi di euro per quello appena concluso."Il nostro team ha fornito prestazioni eccezionali in un ambiente piuttosto complesso. Sono grato di poter consegnare un'impresa così forte alla prossima generazione di dirigenti", ha affermatopresidente e amministratore delegato della multinazionale tedesca attiva nei settori delle tecnologie, della mobilità e dei servizi.Spinta dai buoni risultati dell'ultimo rimestre,. La società ha detto di aspettarsi un, ben al di sopra del precedente previsione di crescita, che prevedeva un aumento marginale rispetto ai 4,2 miliardi di euro di utile registrati nell'anno fiscale 2020.