18 Maggio 2021

(Teleborsa) - Siemens, multinazionale tedesca attiva nei settori delle tecnologie, della mobilità e dei servizi, ha firmato un accordo per acquisire Supplyframe, piattaforma statunitense Design-to-Source per la catena del valore dell'elettronica globale, per 700 milioni di dollari. L'operazione ha l'obiettivo di fornire un accesso rapido e senza interruzioni sia alle offerte di Siemens che all'intelligence di mercato di Supplyframe, si legge in una nota, e ciò aiuterà i clienti a ridurre i costi e prendere decisioni altamente informate.

"Siamo molto lieti di dare il benvenuto al team altamente innovativo e di talento di Supplyframe nella famiglia Siemens. Supplyframe sarà il nucleo per accelerare la nostra strategia globale per il mercato digitale - ha affermato Cedrik Neike, membro del CdA di Siemens - L'ecosistema e la marketplace intelligence di Supplyframe completano perfettamente il nostro portafoglio di software industriali e rafforzano i nostri servizi per il mercato dei clienti di piccole e medie dimensioni".