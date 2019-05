Sider Alloys, MISE: obiettivo soluzione strutturale

Ultimo aggiornamento: 13:25

(Teleborsa) - Il Governo è al lavoro per trovare una soluzione "strutturale" per la vicendaSi è svolto ieri, 9 Maggio, al MiSE, ilpresieduto dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial e dal Sottosegretario Davide Crippa, cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Regione Sardegna, di Invitalia, dell'Come richiesto dal Ministero nella precedente riunione,. A tal riguardo, i rappresentanti di Sider Alloys hanno annunciato cheper i quali sarebbero stati sottoscritti dei contratti di fornitura con aziende specializzate. L'azienda, intanto, ha informato che le attività di pre-revamping starebberoRiguardo al, che riveste un "aspetto fondamentale del piano industriale",con il prezzo dell'energia previsto nel Memorandum sottoscritto tra le parti nel febbraio 2018.Ilha sottolineato: "l'azienda era consapevole che i costi dell'energia previsti nel Memorandum sottoscritto avrebbero subito le fluttuazioni dei prezzi di mercato. E', conseguenza di una valutazione non ben ponderata da parte del precedente Governo".Ilha dichiarato: "per lo stabilimento di Portovesme., dove vengano effettuate nel più breve tempo possibile l'attività di revamping degli impianti e".