Sicuritalia annuncia ricorso al TAR contro sanzione Antitrust

(Teleborsa) -annuncia chee si dice "certa della correttezza dei propri comportamenti e di avere tenuto condotte conformi alle regole di concorrenza". La precisazione arriva all'indomani della sanzione comminata dall'AGCM su cinque società del settore della vigilanza privata."Nelle proprie conclusioni, laddove contesta un abuso dell'utilizzo dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa e dei subappalti - sottolinea una nota di Securitalia - l'AGCMche sono propri del settore della vigilanza privata. Il quadro normativo vigente, risalente al 1929, infatti impone alle aziende del settore dinella quale intendano operare unala cui disponibilità non è né immediata né scontata"."Per poter rispondere in maniera competitiva a sollecitazioni della clientela - prosegue la nota - che, da un lato, coinvolgano più provincie e, dall'altro, prevedanoin possesso di decreto prefettizio nella circostanza di grandi(es. EXPO) si è reso da sempre"."In assenza di tale collaborazionedella clientela o le si potrebbe eventualmente soddisfare solo in maniera assai meno efficiente dal punto di vista economico e qualitativo e tale quindi da creare – questo sì – un effettivo nocumento al mercato", conclude Sicuritalia.