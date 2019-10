Sicuritalia acquisisce attività Securpol. Occupazione salvaguardata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una buona notizia:acquisisce i rami direlativi a Milano, Torino, Roma, Arezzo e Avezzano (L'Aquila), garantendo la salvaguardia occupazionale.Il fatto che i rami acquisiti si sovrappongano perfettamente ad aree geografiche già presidiate dall'organizzazione operativa di Sicuritalia, consente di offrire alla clientela una ancor maggiore capillarità nell'erogazione dei servizi, elemento basilare per garantire un servizio di qualità."Sono contento di aver concluso questa operazione e di aver potuto salvare il posto di lavoro a tante persone, che in seno a Securpol hanno vissuto periodi difficili - ha dichiarato, Presidente e AD del Gruppo Sicuritalia - . Un passo in più lungo il nostro percorso di crescita e di consolidamento della leadership sul territorio italiano. Mentre l'economia continua a vivere fasi di preoccupante incertezza – conclude Manca – Sicuritalia prosegue nella realizzazione del suo piano di investimenti, costruendo nuove opportunità occupazionali e di business, con una crescita continua a doppia cifra da 25 anni".