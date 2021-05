10 Maggio 2021

(Teleborsa) - In seguito all'ondata di incidenti mortali sul lavoro che ha contrassegnato le ultime settimane, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha convocato per domani alle 12,15 un tavolo con Cgil Cisl e Uil. Al centro del confronto, secondo quanto si apprende, ci sarà il tema della sicurezza sul lavoro. All'incontro, in videoconferenza, parteciperà anche il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Orlando ha, inoltre, annunciato che per luglio sarà definito l'impianto complessivo e si potranno cominciare a scrivere le norme per la riforma degli ammortizzatori sociali.