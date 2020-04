Sicurezza sul lavoro: incontro Catalfo, Patuanelli e parti sociali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Incontro, in videoconferenza, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,il Ministro dello Sviluppo economico,e le parti sociali per l'aggiornamento del protocollo sottoscritto lo scorsoin materia di te dellaMentre si avvicina a grandi passi la scadenza delche ha prorogato le misure restrittive al 4 maggio, l'esecutivo lavora alla cosiddettaquella della convivenza con il virus, che dovrà essere gestita sotto ilper scongiurare il rischio, elevato, di fareche potrebbero far. Uno scenario da evitare a tutti i costi. Centrale, in quest'ottica, la tutela nei luoghi di lavoro conche dopo il 4 maggio dovrebbero tornareIn particolare, l'allentamento delle misure restrittive per quanto riguarda il sistema economico dovrebbe coinvolgere al massimo, come ha spiegato il capo della task force Vittorio Colao nel corso dell'incontro in videoconferenza tra Governo e sindacati. La priorità è far sì che anche le possibili riaperture delle fabbriche prima della data indicata - si ipotizzano i comparti del manifatturiero, Made in Italy, export, settore edile, la produzione di macchinari per l'agricoltura - avvengaproprio per la difficoltà di reperire strumenti di