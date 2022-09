Sicurezza stradale, Mims: introdotto dispositivo countdown per i semafori

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovanniniper visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei semafori.Ne dà notizia lo stesso Ministero spiegandolo schema di Decreto individua le caratteristiche, i requisiti, le modalità e i termini per l'installazione dei dispositivi countdown nei semafori stradali. In particolare, si prevedono gli ambiti di applicazione relativamente agli impianti semaforici nuovi ed esistenti, con attraversamenti pedonali e ciclabili, all'interno o all'esterno delle intersezioni. Il Decreto definisce anche i casi in cui l'installazione dei dispositivi è obbligatoria o a discrezione degli enti proprietari o gestori delle strade in funzione della loro utilità per gli attraversamenti pedonali e ciclabili, prevedendone l'obbligo nelle intersezioni più pericolose.Il Decreto - si legge - contiene un allegato tecnico con i requisiti funzionali dei countdown, le modalità di funzionamento e le diverse caratteristiche, nonché le modalità di installazione e le condizioni per la commercializzazione, in base alle norme nazionali ed europee. Per gli impianti semaforici esistenti, nei casi di installazione obbligatoria, viene prevista l'installazione dei dispositivi countdown entro due anni dall'approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici o del Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi, redatti ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Per dare alle amministrazioni comunali un tempo adeguato per l'attuazione delle disposizioni, i Programmi devono essere redatti o aggiornati