(Teleborsa) - "Gli incidenti e vittime sul lavoro costituiscono una drammatica emergenza a cui riservare priorità assoluta: occorre uno sforzo comune che veda tutti impegnati nella massima misura possibile per porre fine a questo gravissimo e doloroso fenomeno". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso del Question time alla Camera.



"Il primo impegno come ministro del Lavoro - ha ricordato Catalfo - è stato quello di creare un tavolo sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per un dialogo costruttivo fra i diversi attori coinvolti finalizzato a individuare proposte condivise per il rafforzamento e l'aggiornamento del quadro di tutele e misure di prevenzione del Dlgs numero 81 del 2008".