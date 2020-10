SICIT, prosegue percorso sviluppo nonostante la pandemia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - SICIT Group nei primi nove mesi del 2020 continua il percorso di crescita e sviluppo commerciale della Società è proseguito, nonostante la pandemia da Covid-19.In tale periodo infatti i prodotti SICIT sono stati distribuiti in 71 Paesi e, per la prima volta, hanno fatto il proprio ingresso in Canada, Singapore, Indonesia, Filippine e Angola. L'espansione - spiega la società in una nota - sta avvenendo anche grazie a nuove relazioni commerciali nei Paesi dove l'azienda era già presente e, soprattutto, attraverso la collaborazione con i grandi player multinazionali del settore agrochimico che, superando gli ostacoli posti dalla pandemia, hanno continuato ad implementare i piani di lancio in nuovi mercati.Grazie alle partnership con i leading player dell'agrochimica sono state inoltre introdotte nuove soluzioni in Cina, India e Francia, mentre in Brasile e Cina il processo di sviluppo e lancio di nuovi prodotti si trova in fase avanzata. Questo consentirà di porre le basi per rafforzare ulteriormente il posizionamento di SICIT in mercati caratterizzati da una robusta domanda e con ottime prospettive di crescita nei prossimi 5 anni, sebbene l'annata sia stata molto complessa., ha commentato: ", che ha generato un impatto dirompente e inimmaginabile, con cui ci stiamo ancora tutti confrontando. Anche SICIT ha dovuto affrontare sfide nuove ed impreviste per assicurare i massimi standard di sicurezza ai propri collaboratori, garantendo al contempo la continuità produttiva e commerciale necessaria per servire i propri clienti.: in ambito commerciale, nonostante le limitazioni imposte dalle misure di contenimento (in primis, l'impossibilità di viaggiare, anche per i nostri commerciali), abbiamo ampliato il nostro network distributivo, dando maggiore capillarità alla presenza internazionale. Infine, cosa ancora più importante, nell'anno, rafforzando il nostro posizionamento".